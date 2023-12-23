



Впервые РФ и Украина обменялись письмами и посылками для военнопленных. Фото

Впервые за время полномасштабной войны Киев и Москва представители омбудсменов Украины и РФ обменялись гуманитарными пакетами, посылками и письмами для военнопленных обеих стран. Обмен проходил в пятницу, 23 декабря, на украинско-российской границе.



Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передача посылок и писем для украинских защитников и защитниц была проведена при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста. Они же осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Важными остаются принципы гуманности, взаимного доверия и уверенности семей в том, что их родные смогут получить известия из дома", – подчеркнул украинский омбудсмен.



Но это не все! Благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина поспособствовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи, сообщил Дмитрий Лубинец.



"Украина постоянно работает для надлежащего обеспечения наших соотечественников, находящихся в плену, и принимает все возможные меры для их возвращения домой!" – написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в своем Telegram-канале.



Для просмотра фото в большом качестве нажмите 👇