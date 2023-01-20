



В завалах разбомбленного дома в Днепре нашли "чемодан" денег

В Днепре под завалами дома, в который 14 января попала российская ракета, нашли большую сумму денег. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.



В настоящее время средства находятся в Соборном отделении полиции города.



Филатов отмечает, что те, кому полагаются деньги, могут обратиться в полицию, назвав при этом сумму, валюту и упаковку.



Напомним, 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. На сегодняшний день известно о 46 погибших.