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В завалах разбомбленного дома в Днепре нашли "чемодан" денег
20.01.2023 14:09 Раиса Вовк

В завалах разбомбленного дома в Днепре нашли "чемодан" денег

В Днепре под завалами дома, в который 14 января попала российская ракета, нашли большую сумму денег. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. 

В настоящее время средства находятся в Соборном отделении полиции города.

Филатов отмечает, что те, кому полагаются деньги, могут обратиться в полицию, назвав при этом сумму, валюту и упаковку. 

Напомним, 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. На сегодняшний день известно о 46 погибших.

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