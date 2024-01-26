Новости » События в Украине
В Украине предложили раскрыть данные о потерях
26.01.2024 18:35 Алина Груднева

В Украине предложили раскрыть данные о потерях

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил рассекретить данные о потерях в войне с РФ.

Об этом сообщило издание LB.ua.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По словам Арахамии, потери Украины меньше 100 тысяч. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский пока что не ответил на это предложение.
 
"Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тысяч. А наши потери гораздо меньше", - отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы