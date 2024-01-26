В Украине предложили раскрыть данные о потерях
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил рассекретить данные о потерях в войне с РФ.
Об этом сообщило издание LB.ua.
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По словам Арахамии, потери Украины меньше 100 тысяч. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский пока что не ответил на это предложение.
"Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тысяч. А наши потери гораздо меньше", - отметил он.