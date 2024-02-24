



В Украине подтвердили, что сбит А-50У россиян

Главное управление разведки Минобороны Украины утром, 24 февраля, подтвердило сбитие российского самолета А-50У.



"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Последний взлет А50У совершил 23 февраля 2024 в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград", - сказано в сообщении.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что самолет был зафиксирован станциями радиотехнической разведки ГУР МО Украины в 18:45. Сбитие А-50У также подтверждает радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35.



"Сначала вспышка, потом разрывы", - подтвердил один из российских пилотов, который наблюдал работу ПВО.



По данным ГУР, россияне отдали приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, выполнявших задачи вблизи н.п. Миллерово. Часть из них планировала нанести авиаударов вблизи Авдеевки.