



В Херсоне россияне готовят провокации и вывозят награбленное

Рашисты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, пользующихся услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.



Есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег.



В течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники со стороны СМТ Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.



Происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья. В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).



В пгт Любимовка военные из России изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.



Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры россиян.