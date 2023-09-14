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Украинские ПВО уничтожили 17 запущенных РФ "шахедов", – ВС ВСУ
14.09.2023 11:40 Mignews.ua | фото: @kpszsu

Украинские ПВО уничтожили 17 запущенных РФ "шахедов", – ВС ВСУ

В ночь на четверг, 14 сентября, украинские военные уничтожили 17 из 22 запущенных РФ по Украине "шахедов".

Украина была атакована несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале.

Всего было зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА.



Отметим, что в ночь на 14 сентября Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей из-за очередной массированной атаки РФ "шахедами". В отдельных регионах была также угроза баллистических ударов.

Ночью Россия осуществила три обстрела приграничья Сумской области: зафиксировано четыре взрыва, обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.

Над Днепропетровской областью ночью сбили три БпЛА, обломки повредили частные дома.
 

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