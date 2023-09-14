Украинские ПВО уничтожили 17 запущенных РФ "шахедов", – ВС ВСУ
В ночь на четверг, 14 сентября, украинские военные уничтожили 17 из 22 запущенных РФ по Украине "шахедов".
Украина была атакована несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале.
Всего было зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА.
Отметим, что в ночь на 14 сентября Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей из-за очередной массированной атаки РФ "шахедами". В отдельных регионах была также угроза баллистических ударов.
Ночью Россия осуществила три обстрела приграничья Сумской области: зафиксировано четыре взрыва, обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.
Над Днепропетровской областью ночью сбили три БпЛА, обломки повредили частные дома.