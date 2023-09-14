



Украинские ПВО уничтожили 17 запущенных РФ "шахедов", – ВС ВСУ

В ночь на четверг, 14 сентября, украинские военные уничтожили 17 из 22 запущенных РФ по Украине "шахедов".



Украина была атакована несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале.



Всего было зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.



По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА.







Отметим, что в ночь на 14 сентября Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей из-за очередной массированной атаки РФ "шахедами". В отдельных регионах была также угроза баллистических ударов.



Ночью Россия осуществила три обстрела приграничья Сумской области: зафиксировано четыре взрыва, обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.



Над Днепропетровской областью ночью сбили три БпЛА, обломки повредили частные дома.

