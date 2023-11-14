



Украине пророчат затяжную войну на пять лет – Economist

Западные эксперты, анализируя текущую ситуацию, высказывают мнение о возможной продолжительности военных действий в Украине. Озвучивается прогноз, что война может затянуться еще на пять лет, пишет журнал Economist.



"При этом ни Украина, ни Россия не готовы сдаться, но и не способны выйти из тупика", – отмечает издание.



Там считают, что пока США способны поставлять оружие и в Украину, и в Израиль, но если хотя бы одна из этих войн затянется, то "со временем возникнут компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль".



Противостояние в Украине становится не только тестом для сил и ресурсов, но и открывает глаза на проблемы с современными арсеналами вооружения и их обновлением в западных странах, отмечает издание.



"Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, которое хотелось бы Украине", – заявил Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.



Более того, военные действия на украинской земле выявляют важные аспекты в сфере производства и потребления боеприпасов. Дефицит арсеналов и недостаточное финансирование создают вызовы для западных стран, несмотря на усиление производства артиллерийских снарядов в США, говорят эксперты. И даже с увеличением объемов американского производства в 2025 году, оно, вероятно, окажется ниже, чем российское в 2024 году.

