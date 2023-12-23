



Украинцев предупредили: будет тяжелый год и тотальная мобилизация

Украинцам стоит готовиться к тотальной мобилизации и очень тяжелому году.



Такой прогноз озвучил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар ("Француз").



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Он считает, что Россия может добиться успеха на поле боя, если продолжится мобилизация и переход ее экономики на военные рельсы. Военный считает, что эта война закончится, и как любая другая, переговорами. Но важно, чтобы на этапе переговоров у украинцев были сильные позиции.



"Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и холодной зиме. 2024 год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые, к сожалению", - спрогнозировал Самовар.