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Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны
18.03.2023 00:25 Ирина Демьянова

Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросу предотвращения коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в список спонсоров войны в Украине.

Решение принято, поскольку компания не вышла с рынка России с начала полномасштабного вторжения и за прошлый год заплатила налогов в российскую казну на 6 млн долларов.

Кроме того, в базе данных World-Check, куда вносятся спонсоры войны, уже есть около 20 компаний, большинство из которых принадлежат Греции и Франции. Среди них известные марки "Бондюэль", "Ашан" и "Метро".

 

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