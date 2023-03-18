



Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросу предотвращения коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в список спонсоров войны в Украине.



Решение принято, поскольку компания не вышла с рынка России с начала полномасштабного вторжения и за прошлый год заплатила налогов в российскую казну на 6 млн долларов.



Кроме того, в базе данных World-Check, куда вносятся спонсоры войны, уже есть около 20 компаний, большинство из которых принадлежат Греции и Франции. Среди них известные марки "Бондюэль", "Ашан" и "Метро".



