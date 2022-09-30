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Удар по Запорожью: число жертв увеличилось до 25
30.09.2022 13:43 Алина Груднева

Удар по Запорожью: число жертв увеличилось до 25

В результате удара по Запорожью, нанесенного силами РФ, погибли 25 человек.

 
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
 
Уточняется, что при ударе по автоколонне также были ранены 50 человек.
 
"Около 7:30 вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Сейчас известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших есть дети", - сказано в заявлении.
 
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны и умышленного убийства.
 
Между тем, спасатели ликвидировали последствия нанесения удара по городу.
 
По данным ГСЧС, были деблокированы люди из изуродованных автомобилей, потушено возгорание киоска.
 
По словам спасателей, в больницы доставлены, в общей сложности, 63 человека, среди которых оказался ребенок.

Удар по Запорожью: число жертв увеличилось до 25 Удар по Запорожью: число жертв увеличилось до 25
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