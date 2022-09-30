



Удар по Запорожью: число жертв увеличилось до 25

В результате удара по Запорожью, нанесенного силами РФ, погибли 25 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Уточняется, что при ударе по автоколонне также были ранены 50 человек.

"Около 7:30 вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Сейчас известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших есть дети", - сказано в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны и умышленного убийства.

Между тем, спасатели ликвидировали последствия нанесения удара по городу.

По данным ГСЧС, были деблокированы люди из изуродованных автомобилей, потушено возгорание киоска.

По словам спасателей, в больницы доставлены, в общей сложности, 63 человека, среди которых оказался ребенок.