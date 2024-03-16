



Удар по Одессе стал одним из самых массовых по количеству жертв

Ракетный удар по Одессе, нанесенный россиянами 15 марта, стал самым массовым по количеству жертв.



По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате нападения погибли 20 человек.



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"По состоянию на 9 утра в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии", - сообщил он.



В городе 16 марта объявлен траур по погибшим.