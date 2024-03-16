Новости » События в Украине
Удар по Одессе стал одним из самых массовых по количеству жертв
16.03.2024 09:56 Алина Груднева

Удар по Одессе стал одним из самых массовых по количеству жертв

Ракетный удар по Одессе, нанесенный россиянами 15 марта, стал самым массовым по количеству жертв. 

По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате нападения погибли 20 человек.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"По состоянию на 9 утра в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии", - сообщил он.

В городе 16 марта объявлен траур по погибшим. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы