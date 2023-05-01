



США считают, что Россия потеряли 100 000 человек за 5 месяцев боевых действий

Российские военные потеряли 100 000 человек за последние пять месяцев в боях против Украины в Бахмутской области. Такую оценку озвучили в Белом доме в понедельник.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, также включает более 20 000 погибших, половина из которых принадлежала к группе Вагнера.



По его словам, наступление на Бахмут застопорилось и провалилось.

