Новости » События в Украине
США считают, что Россия потеряли 100 000 человек за 5 месяцев боевых действий
01.05.2023 21:47 Ирина Демьянова

США считают, что Россия потеряли 100 000 человек за 5 месяцев боевых действий

Российские военные потеряли 100 000 человек за последние пять месяцев в боях против Украины в Бахмутской области. Такую оценку озвучили в Белом доме в понедельник.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, также включает более 20 000 погибших, половина из которых принадлежала к группе Вагнера.

 По его словам, наступление на Бахмут застопорилось и провалилось.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы