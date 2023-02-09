



SpaceX ограничила использование интернета Starlink для ВСУ

Space X ограничила возможности пользования терминалами Starlink для украинских военных. Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл на пресс-конференции в Вашингтоне.



По словам Шотвелл, в соглашении о предоставлении терминалов Украине четко указано, что услуги Starlink нельзя использовать для каких-либо наступательных операций, в частности для управления дронами. Она отметила, что воины ВСУ "нарушали" это условие.



"Украинцы использовали терминалы таким образом, который не был предусмотрен какими-либо соглашениями. Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности и мы их уже сделали. Мы знаем, что военные используют Starlink для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях. Мы не думали об этом. Наша команда Starlink могла догадаться об этом раньше. Но мы достаточно быстро все поняли", - сказала Шотвелл.



Какие именно ограничительные меры были предприняты компанией Space X, президент компании не указала, как и то, были ли связаны перебои в работе Starlink в Украине именно с ними.



Напомним, осенью 2022 года Маск попросил Пентагон взять на себя частичную оплату услуг Starlink, заявив, что SpaceX не может позволить себе продолжать поддерживать работу терминалов в Украине безвозмездно. Но вскоре Маск заявил, что SpaceX продолжит предоставлять интернет в Украине, несмотря на то, что «теряет деньги». Примерно через полтора месяца после этого тарифы на Starlink для украинцев выросли.