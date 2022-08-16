



СМИ: США предупреждали об атаке РФ еще осенью

Вашингтон еще осенью предупреждал о подготовке Россией атаки на Украину, однако к разведданным не прислушались.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам журналистов, в Овальном кабинете о подготовке Москвы узнали в октябре 2021 года.

По данным издания, директор ЦРУ Уильям Бернс лично встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 января, рассказав о планах Кремля нанести удар по Киеву.

Уточняется, что планировалось высадить российский десант в аэропорту Гостомеля для штурма украинской столицы.