СМИ: США предупреждали об атаке РФ еще осенью
Вашингтон еще осенью предупреждал о подготовке Россией атаки на Украину, однако к разведданным не прислушались.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам журналистов, в Овальном кабинете о подготовке Москвы узнали в октябре 2021 года.
По данным издания, директор ЦРУ Уильям Бернс лично встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 января, рассказав о планах Кремля нанести удар по Киеву.
Уточняется, что планировалось высадить российский десант в аэропорту Гостомеля для штурма украинской столицы.