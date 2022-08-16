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СМИ: США предупреждали об атаке РФ еще осенью
16.08.2022 18:20 Алина Груднева

СМИ: США предупреждали об атаке РФ еще осенью

Вашингтон еще осенью предупреждал о подготовке Россией атаки на Украину, однако к разведданным не прислушались.

 
Об этом сообщает The Washington Post.
 
По словам журналистов, в Овальном кабинете о подготовке Москвы узнали в октябре 2021 года. 
 
По данным издания, директор ЦРУ Уильям Бернс лично встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 января, рассказав о планах Кремля нанести удар по Киеву. 
 
Уточняется, что планировалось высадить российский десант в аэропорту Гостомеля для штурма украинской столицы.

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