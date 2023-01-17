



Россияне побили "рекорд": обстреляли Херсонскую область более сотни раз

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза. Об этом сообщает первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.



"102 зафиксированных обстрела по территории деоккупированной части Херсонской области за прошедшие сутки. Сегодня это абсолютный антирекорд", - написал он.



Несмотря на это, Херсонская область возобновляется и, по словам Соболевского, этот процесс не остановить каким-либо террором.



Напомним, вчера россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне.