



РФ нанесла мощный удар по двум украинским городам: есть жертвы

В ночь на 6 апреля Россия нанесла мощный удар по Шевченковскому районе украинского города Харьков.



По словам местного мэра Игоря Терехова, в результате атаки погибли шесть человек, 10 получили ранения.



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"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке - повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто. Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия - государство-террорист", - отметил Терехов.



По словам украинских спасателей, после ударов было зафиксировано несколько очагов возгорания. Также атаковано Запорожье.



"По Харькову российские военные, по предварительной информации, ударили управляемыми авиабомбами, по Запорожью – ракетами. Более 20 человек пострадали, среди них, по меньшей мере, один ребенок. Есть погибшие. Среди пострадавших в Запорожье – два журналиста украинских медиа. Они попали под повторный обстрел, когда работали на месте происшествия", - сообщили в ГСЧС.



Уточняется, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики и журналисты.