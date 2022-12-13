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Партизаны взорвали мост под Мелитополем
13.12.2022 07:54 Аркадий Бочаровский

Партизаны взорвали мост под Мелитополем

Про-российские ресурсы сообщают о том, что в районе Мелитополя взорван мост.

В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член "главного совета администрации Запорожской области", назначенного оккупационными властями  Владимир Рогов. 

"Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка", — отметил он в своем Telegram-канале.

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