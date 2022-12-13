



Партизаны взорвали мост под Мелитополем

Про-российские ресурсы сообщают о том, что в районе Мелитополя взорван мост.



В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член "главного совета администрации Запорожской области", назначенного оккупационными властями Владимир Рогов.



"Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка", — отметил он в своем Telegram-канале.