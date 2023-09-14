



Опознаны российские военные, убившие охранника магазина в Буче

Правоохранители установили и известили о подозрении четырех военнослужащих РФ, подозреваемых в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, заявили в Офисе генерального прокурора Украины.



"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении четырем военнослужащим Вооруженных сил РФ. Двум командирам, заряжаещему самоходные артиллерийские орудия, и старшему разведчику-дальномеру 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст.28 ч.2 ст.438 УК Украины)", - отметили в Генпрокуратуре.



Согласно данным следствия, "27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по городу Буча старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным военнослужащим РФ по всем боевым машинам батареи. Через радиосвязь он приказал идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов".



"Такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских, поскольку многие из них могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права. Его подчиненные военнослужащие ВС РФ, получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в военном формировании ", - отмечается в сообщении прокуратуры.



Затем военнослужащие 1-й самоходной артиллерийской батареи заметили возле магазина "Новус" в городе Буча мужчину. Он был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "Охрана Новус". Охранник не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов. Однако во исполнение преступного приказа командира они открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому. В результате действий российских военных мужчина получил ранение, от которого скончался.







Ранее в этом уголовном производстве было сообщено о подозрении военнопленному из указанного военного формирования РФ. Ему также инкриминируется совершение аналогичного уголовного правонарушения.