



Монахов "московского патриархата" обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахам монастыря советуют покинуть монастырь до 29 марта. Об этом сообщается на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".



Причиной расторжения договора о безвозмездном пользовании имуществом указаны решения СНБО, заключения Межведомственной рабочей группы и письмо Минкульта.



"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - сказано сообщении.



Как отметило руководство заповедника, УПЦ было предложено предоставить список лиц для включения в состав комиссии по принятию-передаче государственного имущества. Список необходимо предоставить до 13 марта этого года. Он должен состоять из двух-трех человек.



В свою очередь в УПЦ заявили, что в этом предписании никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм.



"Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", говорится в заявлении.



Ранее министерство культуры Украины рекомендовало не продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви для УПЦ Московского патриархата.



Напомним, еще в начале декабря 2022 стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.