



Нейтральная Швейцария подготовила план помощи Украине на $5,5 млрд

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) на помощь Украине в рамках более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтрального Берна. Об этом сообщает агентство Reuters.



Поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии, наряду с суммой для Украины.



План, которому еще предстоит пройти ряд парламентских препятствий, прежде чем он станет законом, был принят 8 голосами против 5, при этом правые партии выступили против сделки.



В заявлении парламента говорится, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.



Отметим, что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария оказывает ей всестороннюю поддержку, за исключением поставок оружия и военной помощи.



Причина такой позиции кроется в многовековой политике нейтралитета, провозглашенной Швейцарией в 1815 году. В соответствии с ней, Берн не поставляет оружие другим странам, не участвует в военных конфликтах и не санкционирует реэкспорт своего вооружения третьим лицам.