



ISW: Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада

Президент России Владимир Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным ISW, этого он пытается добиться, постоянно говоря об открытости РФ к переговорам, выставляя при этом Украину стороной, которая не хочет идти на компромиссы.

Также аналитики отметили, что в России власти пытаются подавить внутреннее инакомыслие путем принятия определенных законов.

Относительно ситуации в Украине отмечается, что силы РФ войска установили оборонительные рубежи в районе Сватово, в районе Кременной проведены наземные операции.

Кроме того, наземные атаки со стороны Россия продолжаются в районе Бахмута и Авдеевки.

Аналитики отметили, что российские силы могли занять позиции на острове к западу от Херсона на реке Днепр.