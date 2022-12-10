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ISW: Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада
10.12.2022 16:45 Алина Груднева

ISW: Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада

Президент России Владимир Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада.

 
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
 
По данным ISW, этого он пытается добиться, постоянно говоря об открытости РФ к переговорам, выставляя при этом Украину стороной, которая не хочет идти на компромиссы.
 
Также аналитики отметили, что в России власти пытаются подавить внутреннее инакомыслие путем принятия определенных законов.
 
Относительно ситуации в Украине отмечается, что силы РФ войска установили оборонительные рубежи в районе Сватово, в районе Кременной проведены наземные операции.
 
Кроме того, наземные атаки со стороны Россия продолжаются в районе Бахмута и Авдеевки.
 
Аналитики отметили, что российские силы могли занять позиции на острове к западу от Херсона на реке Днепр.

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