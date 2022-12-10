ISW: Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада
Президент России Владимир Путин пытается добиться лишения Украины поддержки со стороны Запада.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
По данным ISW, этого он пытается добиться, постоянно говоря об открытости РФ к переговорам, выставляя при этом Украину стороной, которая не хочет идти на компромиссы.
Также аналитики отметили, что в России власти пытаются подавить внутреннее инакомыслие путем принятия определенных законов.
Относительно ситуации в Украине отмечается, что силы РФ войска установили оборонительные рубежи в районе Сватово, в районе Кременной проведены наземные операции.
Кроме того, наземные атаки со стороны Россия продолжаются в районе Бахмута и Авдеевки.
Аналитики отметили, что российские силы могли занять позиции на острове к западу от Херсона на реке Днепр.