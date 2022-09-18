Интерактивная карта достижений ВСУ за 200 дней войны
Аналитики создали интерактивную карту, показывающую успехи украинских военных в возвращении оккупированных Россией территорий. Институт изучения войны (ISW) и проект "Критические угрозы" создали соответствующее видео.
Карта показывает достижения украинских защитников за 200 дней полномасштабной войны РФ против нашей страны.
Вначале ВСУ вернули контроль над Киевской и Черниговской областями, вслед за ними Сумской, а сейчас продвигаются на Харьковском и Херсонском направлениях.
Отмечается, что с апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории.
The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.— Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022
Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL