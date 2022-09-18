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Интерактивная карта достижений ВСУ за 200 дней войны
18.09.2022 18:38 Раиса Вовк

Интерактивная карта достижений ВСУ за 200 дней войны

Аналитики создали интерактивную карту, показывающую успехи украинских военных в возвращении оккупированных Россией территорий. Институт изучения войны (ISW) и проект "Критические угрозы" создали соответствующее видео.

Карта показывает достижения украинских защитников за 200 дней полномасштабной войны РФ против нашей страны.

Вначале ВСУ вернули контроль над Киевской и Черниговской областями, вслед за ними Сумской, а сейчас продвигаются на Харьковском и Херсонском направлениях.

Отмечается, что с апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории.

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