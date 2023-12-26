



Глава МО Британии: 20% флота РФ уничтожено за несколько месяцев

За последние четыре месяца Россия потеряла уже 20% своего Черноморского флота.



Такое заявление 26 декабря на фоне уничтожения корабля "Новочеркасск" в Феодосии сделал министр обороны Великобритании Грант Шеппс.



По его словам, на фоне такой статистики доминирование России в Черном море поставлено под сомнение.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Как отметил Шеппс, уничтожение крупного десантного корабля РФ свидетельствует о том, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.



"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминирование России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", - подчеркнул Шеппс.