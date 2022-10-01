



Германия дает Украине ПВО IRIS-Т. Сроки прибытия - ближайшие дни

С необъявленным визитом в Украину, а именно в Одессу, прибыла министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.



Стоит заметить, что это первый приезд чиновника в Украину после начала войны.



Что уже известно - Кристин Ламбрехт пообещала Киеву, что в ближайшие дни нам будут поставлены системы ПВО IRIS-Т. Другие детали неожиданного визита мы сообщим позже.





Фото: Welt