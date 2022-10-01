Германия дает Украине ПВО IRIS-Т. Сроки прибытия - ближайшие дни
С необъявленным визитом в Украину, а именно в Одессу, прибыла министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Стоит заметить, что это первый приезд чиновника в Украину после начала войны.
Что уже известно - Кристин Ламбрехт пообещала Киеву, что в ближайшие дни нам будут поставлены системы ПВО IRIS-Т. Другие детали неожиданного визита мы сообщим позже.
Фото: Welt
Кроме того, стало известно о том, что Франция передаст Украине 12 САУ Caesar, предназначенных для Дании.
Так, по информации Reuters, вопросы поставки гаубиц уже согласованы, а технические нюансы все еще обсуждаются.
что же касается Минобороны Франции, оно пока не разглашает подробностей соглашения.
Так, по информации Reuters, вопросы поставки гаубиц уже согласованы, а технические нюансы все еще обсуждаются.
что же касается Минобороны Франции, оно пока не разглашает подробностей соглашения.