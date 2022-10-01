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Германия дает Украине ПВО IRIS-Т. Сроки прибытия - ближайшие дни
01.10.2022 22:31 MIGnews.com

Германия дает Украине ПВО IRIS-Т. Сроки прибытия - ближайшие дни

С необъявленным визитом в Украину, а именно в Одессу, прибыла министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Стоит заметить, что это первый приезд чиновника в Украину после начала войны.

Что уже известно - Кристин Ламбрехт пообещала Киеву, что в ближайшие дни нам будут поставлены системы ПВО IRIS-Т. Другие детали неожиданного визита мы сообщим позже.

Фото: Welt
Кроме того, стало известно о том, что Франция передаст Украине 12 САУ Caesar, предназначенных для Дании. 



Так, по информации Reuters, вопросы поставки гаубиц уже согласованы, а технические нюансы все еще обсуждаются.

что же касается Минобороны Франции, оно пока не разглашает подробностей соглашения.

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