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"Энергоатом": Силы РФ могут готовиться покинуть ЗАЭС
27.11.2022 17:57 Ольга Белозерова

"Энергоатом": Силы РФ могут готовиться покинуть ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что есть признаки того, что российские войска могут готовиться покинуть территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар. 

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Котина, "Энергоатом" в течение последних недель фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть ЗАЭС. Помимо этого, в росСМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно оставить и предложения по передаче станции под контроль МАГАТЭ.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и ворую все, что могут найти", - заявил Котин. 

 

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