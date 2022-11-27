



"Энергоатом": Силы РФ могут готовиться покинуть ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что есть признаки того, что российские войска могут готовиться покинуть территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар.



Об этом сообщает РБК-Украина.



По словам Котина, "Энергоатом" в течение последних недель фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть ЗАЭС. Помимо этого, в росСМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно оставить и предложения по передаче станции под контроль МАГАТЭ.



"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и ворую все, что могут найти", - заявил Котин.



