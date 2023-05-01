



Британская разведка: За нарушение дисциплины в армии РФ сажают в зинданы

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, основанной на данных разведки, утверждает, что в последнее время российские командиры в Украине начали наказывать военных за нарушение дисциплины, сажая их в зинданы — тюрьмы, представляющие собой вырытые в земле ямы, закрытые сверху решеткой.



По утверждению разведки, в зинданы, в частности, попадают за употребление алкоголя и попытку расторжения контракта.



Как отмечается в сводке, в первые месяцы полномасштабной войны провинившихся военнослужащих наказывали более мягко, а тем, кто отказывался продолжать службу, позволяли спокойно вернуться домой. Однако с осени в армии начали вводиться «все более драконовские меры» по поддержанию дисциплины.



Как утверждает минобороны Великобритании, эта тенденция усилилась после назначения главой российской группировки в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова.



Зинданы получили широкое распространение во время войн в Чечне, где их использовали и федеральные войска, и сепаратисты. Также боевики держали в них заложников.