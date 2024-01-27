



Британская разведка: у РФ нет больших успехов в войне, но есть огромные потери

Россия не имеет стратегических успехов на поле боя в Украине и столкнулась со значительными потерями живой силы и бронетехники.



К такому выводу пришли в британской разведке.



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Уточняется, что россияне в настоящее время пытаются наступать сразу на нескольких направлениях, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.



Разведчики утверждают, что те успехи, которые есть в РФ, являются совершенно незначительными. Ценой за это стали колоссальные потери.