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Британская разведка: у РФ нет больших успехов в войне, но есть огромные потери
27.01.2024 15:05 Алина Груднева

Британская разведка: у РФ нет больших успехов в войне, но есть огромные потери

Россия не имеет стратегических успехов на поле боя в Украине и столкнулась со значительными потерями живой силы и бронетехники.

К такому выводу пришли в британской разведке.

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Уточняется, что россияне в настоящее время пытаются наступать сразу на нескольких направлениях, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. 

Разведчики утверждают, что те успехи, которые есть в РФ, являются совершенно незначительными. Ценой за это стали колоссальные потери.

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