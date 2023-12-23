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Британская разведка: на фронте в Украине - нашествие грызунов
23.12.2023 13:51 Алина Груднева

Британская разведка: на фронте в Украине - нашествие грызунов

С приходом зимы на фронте в Украине наблюдается нашествие крыс и мышей, на которых жалуются как бойцы ВСУ, так и россияне.

Об этом сообщает британская разведка в своем отчете.

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Предполагается, что численность грызунов увеличилась из-за теплой осени и необработанных полей. С приходом холодов мыши и крысы начали искать теплые места, которые в конечном итоге находят на военных позициях.

Это влияет не только на эмоциональное состояние военных и их здоровье, но и технику, ведь вредители перегрызают провода на оборудовании.

"Непроверенные отчеты также свидетельствуют о том, что российские подразделения начали страдать от увеличения случаев заболевания, что войска объясняют проблемой с вредителями", - отметили в Британии.

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