



Жара побеждена: ученые изобрели революционный способ охлаждения

В Университете Беркли разработали методику охлаждения на основе энергии, высвобождающейся при смене агрегатного состояния вещества. Ее назвали ионокалорическим охлаждением.



При переходе льда из твердого в жидкое состояние окружающая среда охлаждается. Обычно это происходит под воздействием тепла, но исследователи предложили заменить тепло заряженными частицами.



Они вдохновлялись тем, как воздействует соль на лед. Известно, что она тоже заставляет последний плавится за счет процесса ионизации.



Ученые из Беркли считают свой метод более безопасным для окружающей среды, чем нынешний, использующий фреон и подобные газы.



"Использование хладагентов - это проблема, - заявил в январе 2023 года инженер-механик Дрю Лилли из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли в Калифорнии. - Никто еще не разработал альтернативное решение, которое охлаждает продукты, работает эффективно, безопасно и не наносит вреда окружающей среде".



Теперь, судя по всему, решение этой проблемы есть. Исследователи смоделировали ионокалорический цикл, чтобы показать, как он работает. Они использовали электрический ток, чтобы перемещать ионы, сдвигая точку плавления материала, изменяя температуру.



Выяснилось, что снижения температуры среды на 25 °C можно добиться с помощью всего 1 вольта электроэнергии.