Microsoft представила прямого конкурента для MacBook

Компания Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop на ARM-процессоре Qualcomm.



По данным издания iPhones, по характеристикам он является прямым конкурентом MacBook.



Базовая версия оснащена 10-ядерным чипом Snapdragon X Plus. Встроенный нейронный процессор способен обрабатывать 45 триллионов операций в секунду.



По словам производителя, Surface Laptop на 80% быстрее предыдущего поколения. Ноутбук способен работать 22 часа в режиме воспроизведения видео. Более того, он на 58% быстрее, чем MacBook Air.

Microsoft just did a live batch photo editing comparison between their new Surface Laptop and the MacBook air M3. Theirs handled the job almost twice as fast ... Love when tech companies directly address the competition #MicrosoftEvent pic.twitter.com/V2l4oRuqL3