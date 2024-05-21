



В Германии произошел сбой в работе интернета и связи

В Германии 21 мая произошел глобальный сбой в работе интернета и мобильной связи.



По данным таблоида Bild, тысячи приложений и системы онлайн-банкинга не работали.



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Сбой коснулся крупнейших немецких операторов, таких как 1&1, Telekom и O2. Больше всего на проблемы жаловались в крупных городах.



По словам представителя компании Telefónica, причиной сбоя является неисправность в Telekom.



"Из-за неисправности у нашего поставщика технических услуг Deutsche Telekom, инфраструктуру которого мы частично используем для наших продуктов фиксированной связи, некоторые клиенты O2 также могут испытывать ограничения в услугах", – сказано в заявлении.