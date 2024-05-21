Новости » Наука и Технологии
В Германии произошел сбой в работе интернета и связи
21.05.2024 13:14 Алина Груднева

В Германии произошел сбой в работе интернета и связи

В Германии 21 мая произошел глобальный сбой в работе интернета и мобильной связи.

По данным таблоида Bild, тысячи приложений и системы онлайн-банкинга не работали.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сбой коснулся крупнейших немецких операторов, таких как 1&1, Telekom и O2. Больше всего на проблемы жаловались в крупных городах.

По словам представителя компании Telefónica, причиной сбоя является неисправность в Telekom.

"Из-за неисправности у нашего поставщика технических услуг Deutsche Telekom, инфраструктуру которого мы частично используем для наших продуктов фиксированной связи, некоторые клиенты O2 также могут испытывать ограничения в услугах", – сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы