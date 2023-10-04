



В Швеции случайно проговорились о нобелевских лауреатах по химии

Шведская Королевская академия наук в среду по ошибке опубликовала имена трех ученых, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии этого года, хотя институт, присуждающий премии, заявил, что до принятия решения еще несколько часов.



Однако Йохан Аквист, председатель Нобелевского комитета академии по химии, заявил агентству Reuters:



"Это ошибка Шведской королевской академии наук. Наше заседание начинается в 09.30 по центральноевропейскому времени (07.30 по Гринвичу), поэтому решение еще не принято. Лауреаты еще не выбраны".



Газета Aftonbladet опубликовала копию письма академии, в котором названы лауреаты: Мунги Г. Бавенди, Луис Э. Брус и Алексей И. Екимов.



Премия, присуждаемая Шведской королевской академией наук более века назад, составляет 11 млн. шведских крон (990 019 долл. США).

