



В недрах Земли обнаружены останки планеты Тейя

Впечатляющее открытие исследователей из США и Великобритании раскрывает давнюю тайну Земли. По их утверждению, внутренние недра нашей планеты хранят останки другой давней планеты, известной как Тейя, которая столкнулась с Землей около 4,5 миллиардов лет назад.



Это уникальное событие привело к формированию Луны из части обломков Тейи, в то время как другая часть этой планеты осталась внутри Земли.



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Исследования, проведенные специалистами, выявили две огромные области размером с целый континент, где сейсмические волны распространяются необычайно медленно. Об этом рассказал ученый из Университета Аризоны Цянь Юань.



Он подчеркнул, что эти области с большой вероятностью представляют собой останки планеты Тейя. Они находятся глубоко под Тихим океаном и под Африкой.



А вот профессор Дорис Бройер из Института планетарных исследований Немецкого центра авиации и космонавтики ничему не удивляется, поскольку подобные столкновения планет в прошлом были довольно частыми явлениями в космосе.



"Не исключено, что такой удар мог оставить после себя как реликт материал от другого небесного тела", – сказал он в интервью BILD.



В любом случае открытие открывает новые горизонты для понимания формирования нашей планеты и других небесных тел во Вселенной.