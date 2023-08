В Китае обнаружен первобытный лес в огромном провале на глубине почти 200 метров

Огромный древний лес был обнаружен на глубине 192 метра под провалом в китайском геопарке “Лей Фэншань” группой ученых, изучающих пещеру. Это явление известно в Китае как “тянькэн” или “райские ямы”.



Глобальный геопарк ЮНЕСКО “Лей Фэншань” расположен в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая и известен как “территория пещер и самого длинного в мире естественного моста”. ЮНЕСКО описывает его как “преимущественно осадочный с более чем 60% карбонатных пород от девонского до пермского периода толщиной 3000 м”.



Исследователи считают, что первобытный лес может быть домом для ранее неизвестных видов растений и животных.



Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой геологии Китайской геологической службы, сообщил агентству Синьхуа, что на этом участке есть “хорошо сохранившийся первобытный лес на дне и три пещеры в его стенах”. По его словам, воронка имеет длину 306 м, ширину 150 м и глубину 192 м, а ее объем превышает 5 млн кубических метров.



Чэнь Лисинь, руководитель группы экспедиции, рассказал, что здесь "густые травы доходят до плеча”, а “древние деревья, растущие на дне, достигают почти 40 метров в высоту”. Ландшафт в геопарке представляет собой карстовый участок земли, то есть состоит из известняка. Воронки обычно образуются в результате растворения коренных пород подземными водами и широко распространены в этом районе. Однако уникальный лес, найденный на дне, необычен. Он смог вырасти из-за формы провала, позволяющего проникать достаточному количеству света.

