



В Китае найдены коньки из костей животных возрастом 3500 лет

Археологи обнаружили древние коньки из костей животных на северо-западе Китая. Об этом пишет IFL Science. Исследователи заявили, что древние коньки были созданы из бычьих и конских костей, которым, вероятно, 3500 лет.



Коньки были обнаружены в руинах Гаотай бронзового века, которые являются частью более крупного поселения Цзижэнь Тайгоукоу в долине реки Или. Считается, что руины Гаотай, состоящие из погребального комплекса площадью 120 квадратных метров и жилого района, являются домом для останков знатной пастушьей семьи 15-го и 16-го веков до нашей эры.



Хотя неясно, использовались ли коньки для охоты, транспорта или других целей, археологи говорят, что они очень похожи на костяные коньки, найденные в древней Европе. Это, по их словам, служит явным доказательством связи между Китаем и Европой в бронзовом веке.



Также были обнаружены десятки компонентов деревянных повозок, в том числе 11 колес и более 30 других частей, таких как валы, оси и тележки.

Помимо коньков и деталей повозок, археологи обнаружили на этом месте более 500 реликвий, в том числе глиняную посуду, каменные орудия, кости животных и бронзовые изделия.



По мере продолжения раскопок исследователи надеются узнать больше о культуре погребения и социальной структуре в горах Алтая.



