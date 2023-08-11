



В Австралии идентифицировали новый вид древних амфибий

Ученые идентифицировали новый вид земноводных, населявших Австралию примерно 247 миллионов лет назад, сообщает BBC.



Окаменевшие останки неизвестного существа были найдены фермером Михаилом Михайлдисом в Новом Южном Уэльсе почти тридцать лет назад. Человек обнаружил их внутри плиты из песчаника после того, как разрезал наружные слои камня.



Фермер связался с Австралийским музеем в Сиднее по поводу своей находки и в 1997 году передал окаменелость туда. Палеонтолог Ланкан Харт расшифровал окаменевшие останки найденного существа.



Ученый объяснил, что это "почти полный скелет", что делает находку действительно редкой.



Харт вместе с коллегами предполагают, что земноводное было примерно 1,5 метра в длину, а тело походило на тело саламандры. По мнению ученых, хищная амфибия когда-то жила в пресноводных озерах и ручьях Сиднея.



Идентифицированный вид получил название Arenaepeton supinatus. Этот вид относится к семейству Temnospondyli - выносливым амфибиям, пережившим два из пяти событий массового вымирания на Земле, включая ряд извержений вулканов, уничтоживших 70-80% всех динозавров примерно 250 миллионов лет назад.



Лишь три другие окаменелости, относящиеся к виду Temnospondyli, были идентифицированы в Австралии.



Найденная амфибия будет представлена ​​на постоянной выставке в Австралийском музее позже этого года.

