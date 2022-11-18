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В Англии нашли уникальную флейту, вырезанную из кости
18.11.2022 11:10 Алина Груднева

В Англии нашли уникальную флейту, вырезанную из кости

В Англии археологи нашли уникальную флейту, вырезанную из кости.

 
Такую находку сделали на месте раскопок в графстве Кент. 
 
Участок площадью 150 акров исследовался командой ученых из Андовера. В ходе раскопок были найдены сокровища, датируемые периодом от позднего бронзового века до средневековья.
 
По данным Cotswold Archaeology, небольшие прямоугольные ограждения, содержащие остатки затонувших зданий, представляют собой позднесредневековый ландшафт северного Кента. 

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