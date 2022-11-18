



В Англии нашли уникальную флейту, вырезанную из кости

В Англии археологи нашли уникальную флейту, вырезанную из кости.

Такую находку сделали на месте раскопок в графстве Кент.

Участок площадью 150 акров исследовался командой ученых из Андовера. В ходе раскопок были найдены сокровища, датируемые периодом от позднего бронзового века до средневековья.

По данным Cotswold Archaeology, небольшие прямоугольные ограждения, содержащие остатки затонувших зданий, представляют собой позднесредневековый ландшафт северного Кента.