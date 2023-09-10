



Ученые впервые вырастили человеческие органы в другом живом организме

Китайские ученые вырастили человеческие почки внутри свиней. Новаторская работа может в будущем помочь уменьшить нехватку органов для трансплантации и сделать сам процесс пересадки более безопасным для пациентов. Об этом сообщает ScienceAlert.



Методика, использованная китайской командой, отличается от недавних научных работ, в которых генетически модифицированные органы свиней помещали в человеческие тела. Главная проблема, по мнению ученых, заключается в том, что клетки свиньи занимают агрессивно-доминантное положение, поэтому человеческим клеткам трудно закрепиться и прижиться.



Ученые нашли метод обойти это препятствие. Используя инструмент CRISPR, они изменили эмбрионы свиней, удалив из них несколько генов, необходимых для развития почек. В результате образовалась своего рода ниша, которую организм не мог ничем заполнить. Затем в нее ввели стволовые клетки человека, которые могут трансформироваться в любой другой тип клеток. Человеческие клетки воспользовались образовавшимся промежутком и начали полноценно развиваться.



Специалисты имплантировали специально сконструированные эмбрионы свиньям-матерям. Примерно через месяц они проверили прогресс и обнаружили, что у некоторых эмбрионов уже есть почки, которые на 50-60% состоят из человеческих клеток.



Однако во время проведения подобных новаторских работ возникают и проблемы. Одним из неожиданных результатов стало обнаружение в мозге свиней нескольких человеческих клеток. Если клетки будут множиться, в дальнейшем это может вызвать серьезные этические споры.

