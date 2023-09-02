



Ученые пересадили свиную почку человеку: прожил шесть недель

Хирурги Нью-Йоркского университета трансплантировали генетически модифицированную свиную почку человеку, где она успешно функционировала шесть недель. Об этом сообщает Gizmodo.



Операцию проделала команда из Института трансплантологии NYU Langone в середине июля. Это уже пятая трансплантация от животного человеку, выполненная командой, причем впервые они были выполнены в сентябре 2021 года. Органы получены от свиней, генетически модифицированных во избежание проблемы отторжения иммунной системой человека.



В предыдущих трансплантациях такого рода исследователи обычно пытались сохранить новый орган живым достаточно долго, чтобы исключить возможность немедленного отторжения со стороны человеческого организма, составлявшего несколько дней или недель. Хирурги уже сообщали, что почка хорошо функционировала через 32 дня после трансплантации, установив тем самым новый рекорд. Почка прожила всего около шести недель.



Отмечается, что для этой последней процедуры команда Нью-Йоркского университета использовала свинью только с одним большим изменением: неспособностью производить альфа-гал, сахар, естественно присутствующий у большинства млекопитающих, за исключением человека. Они также пересадили вилочковую железу свиньи, орган, играющий ключевую роль в регулировании иммунного ответа.



Кроме того, свиньи Revivicor, компании, предоставившей свинью для эксперимента, не содержащих альфа-гала, уже получили одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. Это может означать ускоренное продвижение к более масштабным исследованиям, подтверждающим безопасность и эффективность метода.