



Ученые успешно пересадили свиные почки человеку

Уже более века научные исследования по трансплантации почек животных людям являются постоянным предметом научных исследований. Однако в течение этого длительного периода достижение функциональной жизнеспособности пересаженных органов оставалось недостижимым. Новая разработка исследователей из университета Алабамы в Бирмингеме стала революционным прорывом в этой области, пишет ScienceAlert.



В основе этого достижения лежит успешная трансплантация почки от генетически модифицированной свиньи пациенту с мертвым мозгом, после получения информированного согласия семьи пациента. Предыдущие попытки таких межвидовых трансплантаций имели разную степень успеха, однако нынешний случай отличается выдающимся достижением — быстрым началом выработки мочи и последующим выведением креатинина из организма реципиента.



Креатинин, побочный продукт, образующийся преимущественно в результате метаболизма мышечных клеток, требует выведения путем почечной экскреции.



Следовательно, быстрое выведение креатинина и начало образования мочи являются ключевыми показателями функции почек, необходимыми для поддержания жизни, и оба эти показатели до сих пор не удавалось последовательно достичь.



Функциональность этих свиных почек, подобных человеческим, сохранялась в организме реципиента в течение недели, что побудило к дальнейшим исследованиям с целью выяснения их потенциала как промежуточных "мостов" или лучших "методов лечения" для людей, которые борются с терминальной стадией почечной недостаточности.



Однако важно признать, что одного успешного случая ксенотрансплантации недостаточно, чтобы окончательно признать этот подход безопасным и эффективным.



