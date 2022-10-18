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Ученые требуют признать Мировой океан живым существом
18.10.2022 21:06 Алина Груднева

Ученые требуют признать Мировой океан живым существом

Ученые потребовали признать Мировой океан, чьи характеристики до сих пор мало представлены в экологических конвенциях международного масштаба, живым существом.

 
По данным Science Alert, об этом сказано в статье исследователей из Центра права Земли в США и Университета Ватерлоо в журнале PLOS Biology.
 
По словам ученых, его площадь составляет 71% поверхности Земли. Мировой океан отвечает за производство большей части кислорода, обеспечивает людей пищей, минералами и энергией. 
 
Специалисты считают, что нынешние программы по его сохранению не работают. А изменения океанов вряд ли пойдут на пользу будущим поколениям, в связи с чем к концу нынешнего века произойдут катастрофические потери ресурсов и видов. 
 
Потому ученые потребовали признать Мировой океан живым существом и наделить его такими же правами, которые люди считают само собой разумеющимися. 

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