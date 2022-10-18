



Ученые требуют признать Мировой океан живым существом

Ученые потребовали признать Мировой океан, чьи характеристики до сих пор мало представлены в экологических конвенциях международного масштаба, живым существом.

По данным Science Alert, об этом сказано в статье исследователей из Центра права Земли в США и Университета Ватерлоо в журнале PLOS Biology.

По словам ученых, его площадь составляет 71% поверхности Земли. Мировой океан отвечает за производство большей части кислорода, обеспечивает людей пищей, минералами и энергией.

Специалисты считают, что нынешние программы по его сохранению не работают. А изменения океанов вряд ли пойдут на пользу будущим поколениям, в связи с чем к концу нынешнего века произойдут катастрофические потери ресурсов и видов.

Потому ученые потребовали признать Мировой океан живым существом и наделить его такими же правами, которые люди считают само собой разумеющимися.