



Ученые с помощью ненастоящей змеи обнаружили, что шимпанзе говорят

Шалость исследователей из Цюрихского университета, возможно, позволила выявить примитивный язык у шимпанзе в новом исследовании того, что ученые называют “синтаксическим структурированием в общении шимпанзе”, пишет jpost.



В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, говорится, что “шимпанзе издают “alarm-huus”, когда удивлены, и “waa-barks”, когда потенциально вербуют сородичей во время агрессии или охоты”, или, другими словами, сигнализируют другим шимпанзе о помощи. Сообщается, что шимпанзе сочетали оба этих звука именно тогда, когда они столкнулись со змеей, говорится в исследовании.



Следует отметить, что модель змеи, использованная для исследования, была изготовлена из кожи мертвого питона, подаренной Образовательным центром дикой природы Уганды.



Сообщается, что два вышеупомянутых звука представляют собой “композиционно-синтаксическую структуру”. Что же касается значения сочетания призывов, то исследователи предположили, что оно исходит из значения его частей.



Исследователи подтверждали комбинации звуков, когда к тому, кто инициировал призыв, присоединялось больше шимпанзе, услышав звук. Затем комбинация звуков была проанализирована на предмет ее значения с помощью воспроизведения других искусственно созданных комбинаций звуков, а также независимых звуков.



Согласно исследованию, шимпанзе реагировали более долгим взглядом на комбинации призывов по сравнению с одним из двух независимых призывов.

Такой тип коммуникации крайне важен для шимпанзе, так как агрессивная встреча с питоном может оказаться для них смертельной.



Исследователи в конечном итоге проследили композиционные структуры примитивного языка, происходящего от последнего общего предка между людьми и шимпанзе, в отношении способности последних создавать когнитивные строительные блоки, облегчающие синтаксис.

