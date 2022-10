Терминаторов не будет: Boston Dynamics отказалась от создания боевых роботов

Робототехнические компании Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics подписали открытое письмо, в котором они отказываются создавать или поддерживать использование разработанных ими устройств и программного обеспечения в военных целях.



"Мы считаем, что добавление оружия к роботам с дистанционным или автономным управлением, широко доступным общественности и способным перемещаться в сложных локациях, где живут и работают люди, создает новые риски причинения вреда и серьезные этические проблемы", — отметила группа.



Today we join five other leading robotics companies in pledging that we will not weaponize our advanced-mobility general-purpose robots or the software we develop that enables advanced robotics and we will not support others to do so. Read the full letter: https://t.co/XOwXIfOEfe