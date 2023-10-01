Свисток смерти: от его звука в жилах стынет кровь. Аудио
Ученые при помощи технологии 3D-печати создали новую версию ацтекского свистка смерти, который, как считается, использовался во время ритуалов жертвоприношения, чтобы помочь душам убитых попасть в загробный мир, либо для того, чтобы защититься от злых духов.
По данным The Daily Mail, от его звука, который напоминает предсмертные крики человека, в жилах стынет кровь.
Новые свистки были созданы на основе дизайна оригинала, найденого в 1999 году в ацтекском храме в руке обезглавленного скелета. Ученые изначально думали, что эта реликвия представляет собой ни что иное, как игрушку.
Только спустя 15 лет после раскопок в отверстие этого предмета, выполненного в виде черепа, решили подуть, услышав жуткий звук.
Внимание! Не рекомендуется к прослушиванию людям со слабыми нервами