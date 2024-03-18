Новости » Наука и Технологии
SpaceX строит сеть спутников-шпионов
18.03.2024 03:34 Алина Груднева

SpaceX строит сеть спутников-шпионов

Компания SpaceX Илона Маска строит сеть спутников-шпионов для разведки США.

По данным Reuters, об этом сообщили источники.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По их словам, сеть спутников строится подразделением SpaceX Starshield. Стоимость контракта с Национальным разведывательным управлением составляет 1,8 миллиарда долларов. 

Если программа добьется успеха, ее границы будут расширены. Американские военные могут выявлять цели для ударов практически в любой точке Земли.

По словам источников, контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы