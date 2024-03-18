SpaceX строит сеть спутников-шпионов
Компания SpaceX Илона Маска строит сеть спутников-шпионов для разведки США.
По данным Reuters, об этом сообщили источники.
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По их словам, сеть спутников строится подразделением SpaceX Starshield. Стоимость контракта с Национальным разведывательным управлением составляет 1,8 миллиарда долларов.
Если программа добьется успеха, ее границы будут расширены. Американские военные могут выявлять цели для ударов практически в любой точке Земли.
По словам источников, контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании.