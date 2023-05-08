



Секретный китайский космический корабль вернулся на Землю через 276 дней

Китайские государственные СМИ сообщили, что экспериментальный китайский космический корабль вернулся на Землю в понедельник после пребывания на орбите в течение 276 дней, завершив миссию по испытанию многоразовых космических технологий.



По сообщениям государственных СМИ, космический корабль без экипажа вернулся в стартовый комплекс Цзюцюань на северо-западе Китая в понедельник, как и было запланировано. Никаких подробностей не сообщалось. Изображения корабля также еще не опубликованы.



Испытания знаменуют собой прорыв в исследованиях Китая в области многоразовых космических аппаратов, которые обеспечат более удобный и недорогой способ запуска будущих космических миссий, сообщили государственные СМИ.



Предполагается, что Пекин разрабатывает космический корабль, подобный X-37B ВВС США – автономный космический самолет, который может оставаться на орбите в течение многих лет.

