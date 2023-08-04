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Просто добавь воды: В Германии печатают молоко в виде листов А4
04.08.2023 21:17 Наталья Богинская

Просто добавь воды: В Германии печатают молоко в виде листов А4

Немецкий продуктовый бренд Veganz запатентовал уникальную технологию и готовится к выпуску Mililk – 2D-печатных листов, превращающихся в овсяное молоко.

Продукт имеет вид квадратных листов размером А4 карамельного оттенка. Из каждого листа можно приготовить 500 мл овсяного молока, а в упаковке за 17,99 евро достаточно листов для приготовления 10 литров. 

Потребитель может оторвать такую часть листа, которую нужно и смешать его с водой, в течение 30 секунд получив свежее овсяное молоко. Листья содержат овсяный порошок, небольшое количество воды, кокосовое масло, изолят нута, ванилин и геллановую камедь. 

Разработчик продукта акцентирует внимание на том, что производство молочных листов оказывает низкое экологическое влияние на планету, а также сокращает количество отходов. Потребитель может приготовить столько молока в конкретный период времени, сколько ему нужно.

Молоко в таком формате удобно и экономично для транспортировки, ведь остальные 90% продукта должна составлять вода.

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