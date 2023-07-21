



Писатели и авторы восстали против ИИ и требуют оплаты за обучение ботов

Более восьми тысяч писателей и авторов обратились к разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) с просьбой не использовать их работы для обучения нейросетей без разрешения и компенсации.



В письме Гильдии авторов США, которое было отправлено компаниям Meta, IBM, Microsoft и OpenAI, говорится, что основой для чат-ботов ChatGPT и Bing служит огромное количество различных художественных текстов.



При этом авторы произведений, на которых обучались боты, ничего не получили за свой труд, передает Голос Америки.



"Будет справедливо, если авторы получат компенсацию за то, что они "кормили" ИИ и способствуют его эволюции", – заявила глава Гильдии Майя Лэнг, добавив, что тексты не могут быть использованы без согласия автора.



Стоит отметить, что компания OpenAI – разработчик ChatGPT – в комментарии изданию The Wall Street Journal заявила, что уважает права писателей и что их чат-боты тренируются лишь на тех материалах, которые находятся в общем доступе.