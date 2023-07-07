



ООН представит человекоподобных роботов на конференции в Швейцарии

В Швейцарии на этой неделе будут представлены десятки роботов, в том числе несколько человекоподобных. В рамках мероприятий, организованных технологическим агентством ООН, роботы дадут пресс-конференцию, сообщает Reuters.



Целью данной презентации является продемонстрировать потенциал ООН в достижении 17 Целей устойчивого развития, которые организация приняла в 2015 году. Они призваны улучшить жизнь людей и планеты к 2030 году.



На мероприятии будут представлены разработки Международного союза электросвязи (МСЭ). В частности, звездой мероприятия станет социальный робот "Надин", имитирующий эмоции, запоминающий людей, и уже применявшийся в работе с жильцами домов престарелых.



Кульминацией двухдневного мероприятия станет первая в мире пресс-конференция роботов, которые будут отвечать на вопросы журналистов в пятницу.



"Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать их способности, возможности и проблемы, чтобы начать глобальный диалог о робототехнике во благо", - сказал руководитель отдела стратегического взаимодействия Бюро стандартизации телекоммуникаций МСЭ Фредерик Вернер.



Он добавил, что роботы могут популяризироваться в следующие пять лет так же, как генеративный искусственный интеллект (ИИ).



"Мы сейчас – в точке изменений, где материалистика, время автономной работы, подключение к сети, искусственный интеллект и машинное обучение объединятся, чтобы сделать робототехнику более доступной", – сказал он.



Данное заявление прозвучало накануне женевского мероприятия "ИИ во благо", на котором ожидается до 5 тысяч гостей.





