



Нобелевская премия по химии присуждена за квантовые точки

Ученые Мунги Бавенди, Луи Брус и Алексей Екимов стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года за открытие и синтез квантовых точек, сообщила в среду организация, присуждающая премию.



Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут служить ориентиром для хирургов при удалении раковых тканей.



Премия, присуждаемая Шведской королевской академией наук более века назад, составляет 11 млн. шведских крон (997 959 долл. США).



Бавенди - профессор Массачусетского технологического института (MIT), Брус - почетный профессор Колумбийского университета, а Екимов работает в компании Nanocrystals Technology Inc.



Екимов родился в Советском Союзе и до переезда в США работал в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова. В 1999 году Екимов был назначен главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc.



Нобелевская премия по химии стала третьей в этом году и следует за Нобелевскими премиями по медицине и физике, объявленными ранее на этой неделе.